Налоги в Таджикистане платят 45 процентов населения страны

CA-NEWS (TJ) - Около 45 процентов жителей девятимиллионного Таджикистана являются налогоплательщиками: в стране насчитывается четыре миллиона физических лиц, имеющие налоговые обязательства.

Национальным банком Таджикистана совместно с Налоговым комитетом при правительстве страны и кредитными организациями реализован проект по налаживанию системы приема налогов на безналичной основе с использованием платежных банковских карт посредством интернета, сообщает пресс-служба НБТ.

«Осуществление данного проекта предоставляет возможность обладателям платежных карт отныне оплатить налоги в безналичной форме с использованием современных электронных средств. Кроме того, реализация Интернет-эквайринг позволяет налогоплательщикам оплатить налоги на сайте Налогового комитета в безналичной форме», - говорится в сообщении.

В регуляторе отмечают, что теперь физические лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность внести налоги 24 часа в сутки в течение семи дней в неделю без посещения центров банковского обслуживания.

По данным НБТ, в настоящее время в стране насчитывается четыре миллиона налогоплательщиков за счет физических лиц и 270 тысяч индивидуальных предпринимателей.

«Наряду с этим, - подчеркивается в сообщении, - обладателей карт платежной системы «Корти милли» насчитывается 1,4 миллиона человек, что составляет 83% от общей численности обладателей платежных карт в Таджикистане», сообщает АП.