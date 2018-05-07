ВОЗ предупредила об опасности трансжиров для сердца

CA-NEWS (CA) - В некоторой уличной еде содержание трансжиров превышает дневную норму в 200 раз. Они содержатся и в обычных продуктах, при том, что их чрезмерное потребление ведет к закупориванию артерий. В ВОЗ выпустили ряд рекомендаций, надеясь, что они помогут снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которые ежегодно уносят жизни 17 миллионов человек.

В некоторой уличной еде содержание трансжиров превышает дневную норму в 200 раз. Они содержатся и в обычных продуктах, при том, что их чрезмерное потребление ведет к закупориванию артерий. В ВОЗ выпустили ряд рекомендаций, надеясь, что они помогут снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которые ежегодно уносят жизни 17 миллионов человек, сообщается на сайте ООН.

Опасность для здоровья представляют насыщенные жиры и трансжиры. Их иногда называют гидрированными жирами: это означает, что они насыщены водородом.

Насыщенные жиры содержатся в сливочном масле, лососе, яичном желтке и коровьем молоке. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют снизить их потребление до 10 процентов от ежедневного количества энергии, поступающего в организм с пищей.

Трансжиры содержатся в выпечке и жареных продуктах, а также в масле для жарки. Они, по рекомендации ВОЗ, не должны превышать одного процента от ежедневного количества потребляемых питательных веществ.

Хорошая новость в том, что существуют альтернативы гидрированным жирам. «Если мы хотим избавиться от опасности чрезмерного потребления трансжиров, то действовать должны правительства, – уверен директор Департамента ВОЗ по питанию Франческо Бранка. – Они должны добиться того, чтобы продукты производились без использования гидрированного масла». Вкусовые качества еды не изменятся, так что, по словам главного нутрициолога ВОЗ, люди смогут с таким же удовольствием есть свои любимые круассаны, не опасаясь за свое здоровье.

С тех пор, как в 2002 году в ВОЗ начали просветительскую кампанию в связи с опасностью насыщенных жиров и трансжиров, многие страны приняли меры по снижению их потребления. В Дании и некоторых других европейских странах они полностью запрещены, в остальных странах Западной Европы они практически не используются. Тем не менее, другим государствам справиться с этой угрозой пока не удалось. Это, по данным ВОЗ, касается нескольких стран Восточной Европы, а также Индии, Пакистана, Ирана, Аргентины и стран Африки. В России и Казахстане содержание трансжиров в продуктах регулируется с января 2018 года.