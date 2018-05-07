Правительство отремонтирует два водохранилища в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана проведет капитальный ремонт водохранилищ, находящихся возле села Добын Уйгурского района Алматинской области.

Как сообщает премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, отвечая на запрос депутатов мажилиса, водохранилища «Добын-1» и «Добын-2» были построены в 1983-1985 годы.

«До сегодняшнего дня работы по капитальному ремонту водохранилищ не проводились. Учитывая аварийное состояние и возможности местного бюджета, данные водохранилища были переданы из коммунальной в республиканскую собственность. В настоящее время мероприятия по капитальному ремонту водохранилищ «Добын-1» и «Добын-2» включены в план по сохранению, накоплению и распределению паводковых вод со сроком реализации в 2019 году», - говорится в документе.