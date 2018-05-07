SkyPower инвестирует $1,3 млрд на строительство в Узбекистане солнечных электростанций

CA-NEWS (UZ) - Канадская компания SkyPower анонсировала прямые инвестиции в размере $1,3 млрд в создание системы солнечных электростанций совокупной мощностью 1 000 МВт на территории Узбекистана. Этот проект станет крупнейшей по своим масштабам программой зарубежных инвестиций в истории государства, сообщает ТАСС.

Правительство Узбекистана и SkyPower также подписали первый в истории страны договор о покупке электроэнергии (ДПЭ), по условиям которого государство будет приобретать электричество о частной международной компании. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ, подтверждающий полную поддержку проекта и суверенные гарантии инвесторам. SkyPower станет первым в истории государства независимым производителем энергии и будет тесно сотрудничать с государственным коммунальным предприятием "Узбекэнерго". Этот проект также является первым примером частно-государственного партнёрства между Узбекистаном и североамериканской компанией.

Министр международной торговли Канады Франсуа-Филипп Шампейн отметил: "Развитие канадских секторов экологически чистых технологий и возобновляемых ресурсов, а также поощрение экспорта разработанных нами идей и решений, способных принести пользу всему человечеству, - главный приоритет для нашего правительства. Я очень рад видеть, как отраслевые лидеры, и SkyPower Global в их числе, помогают нам достигать этой цели. Поистине историческое партнёрство с "Узбекэнерго" и правительством Узбекистана послужит стимулом для развития региона и поспособствует укреплению позиций Канады в этом быстро растущем секторе. Я благодарю команду SkyPower за cтоль масштабное начинание!"

Главный исполнительный директор SkyPower Кэрри Адлер прокомментировал: "Более миллиарда людей по всему миру по-прежнему не имеют доступа к энергетическим сервисам. Поэтому наша основная цель - сделать солнечную энергию доступной для тех, кто в этом нуждается больше всего. Это историческое партнёрство принесет пользу как правительству Узбекистана, так и SkyPower, и мы очень рады построить первую в истории страны солнечную электростанцию. Прогрессивный взгляд президента Мирзиёева на будущее Узбекистана, а также активные усилия вице-премьер-министров и руководства Департамента по управлению национальными проектами совместно с коммунальным предприятием «Узбекэнерго», значительно поспособствовали продвижению этого проекта. Благодаря концепции государственного развития, реализуемой высшим руководством страны, Узбекистан может похвалиться колоссальными возможностями для зарубежных инвесторов".

Проект SkyPower станет первым в истории страны проектом выработки электроэнергии на солнечных электростанциях. По прогнозам, этот проект принесёт ВВП Узбекистана дополнительные 2,9 млрд. долл. США и создаст тысячи новых рабочих мест. После реализации проекта на долю солнечной энергии будет приходиться около 10 процентов общей электроэнергии в стране, получаемой из возобновляемых источников. Проект также поможет Узбекистану реализовать взятые на себя обязательства по Парижскому климатическому соглашению и достичь поставленных на 2030 год целей, а также обеспечить доступ к электроэнергии всему народу Узбекистана.