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  7 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане определили стоимость «Хаджа-2018»

CA-NEWS (TJ) - Совершение обряда «хадж» в текущем году каждому таджикскому паломнику обойдется в 33 тыс. 410 сомони (порядка$3 тыс. 712) по нынешнему курсу, сообщает Авеста.

Такую цену на сезон «Хадж-2018» в согласовании с антимонопольной службой установил Комитет по делам религии, упорядочению народных традиций торжеств и обрядов Таджикистана.

В стоимость «Хаджа-2018», по данным ведомства входят: билеты на самолет (туда и обратно), проживание в священной Мекке, трехразовое горячее питание в Мекке и Медине, обеспечение питанием паломников в Ддолине Мино, Аарафате и Муздалифе, услуга опытных проводников, проживание в долине Мино, Аарафате и Муздалифе, стоимость животного для обряда жертвоприношения, транспортные расходы по маршруту Джидда-Мекка-Мино-Арафат-Муздалифа-Мино-Мекка-Медина, оплата услуг компаний в Саудовской Аравии, оплата медуслуг, обеспечение паломников бейджиками, информационными буклетами и книжками по «хаджу», обеспечение каждого паломника 5 литрами воды из священного источника «Зам-зам», специальные сумки.

По информации Комитета по делам религии Таджикистана в прошлом году паломничество совершили порядка 6,3 тыс. граждан Таджикистана. Общие расходы на совершение паломничества в 2017 году составили порядка 32 тыс. 671 сомони ($3 тыс. 712).

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