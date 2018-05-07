Из дела капитана команды КВН Таджикистана могут убрать две «политические» статьи, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Расследование уголовного дела журналиста и руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова практически завершено и оно в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил источник Радио Озоди в прокуратуре Согдийской области 4 мая.

«Сейчас в прокуратуре обсуждается вопрос – оставить в деле или отказаться от обвинений по двум статьям УК РТ - 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды) и 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос)», говорит источник.

Против Хайрулло Мирсаидова возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ и в случае, если прокуратура Согдийской области откажется от обвинений по тем статьям, то в уголовном деле Хайрулло Мирсаидова остаются лишь статьи 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата) и340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Напомним, ранее представительство Таджикистана при ОБСЕ официально заявило, что уголовное дело Мирсаидова не имеет политической подоплеки и возбуждено по фактам мошенничества. В представительстве утверждают, что команда КВН «Сборная Таджикистана» сформирована незаконно и не зарегистрирована в госструктурах. «Мирсаидов в период с 2014 по 2017 годы использовал для команды 976 тыс. сомони (около $110 тыс.). Из этой суммы, по информации следствия, «исчезли» 300 тыс. сомони. Мирсаидов присвоил 76 тыс. сомони, оставшаяся сумма использована не по назначению», говорится в заявлении представительства РТ при ОБСЕ.

Хайрулло Мирсаидов был задержан 5 декабря 2017 года. Капитана согдийских КВНщиков задержали после того, как он обвинил во взяточничестве экс-руководителя управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олима Зохидзода. Сообщается, что в все это время следственные органы проверяли расходование бюджетных средств со стороны таджикской команды КВН и содержание выступлений команды в России.

Ранее Хайрулло Мирсаидов в беседе с Радио Озоди рассказал о своем конфликте с главой управления по делам молодежи и спорта Согдийской области, который обвинил капитана таджикских КВНщиков в присвоении выделенных для команды бюджетных средств. "8 ноября я был вынужден обратиться к президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, Генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири и проинформировать их о проблемах, с которыми команда столкнулась по вине местных коррумпированных чиновников", сообщил он.

Как рассказал Мирсаидов, команда КВН должна была 10 ноября вылететь в Москву. «Деньги на поездку должны были выделить власти Согдийской области, но мы так и не получили эти средства, так как, с легкой руки руководства Комитета по делам молодежи Согдийской области, в прокуратуре уже начали проверку деятельности нашей команды, а именно – использование бюджетных средств», сказал Радио Озоди Хайрулло Мирсаидов.

По словам капитана КВНщиков, он доказал, что подготовленный им подробный отчет об использовании бюджетных денег был передан Комитету по делам молодежи. Но в Комитете говорят, что отчета они не получили. Хайрулло Мирсаидов утверждает, что ранее сотрудники Комитета по делам молодежи области потребовали у него взятку в размере $1000 от суммы, выделенной властями для нужд команды КВН "Сборная Таджикистана".

Но в Комитете по делам молодежи Согдийской области отвергли это обвинение. «Насколько мне известно, никто из наших сотрудников не требовал взятку. Мы лишь просили Мирсаидова отчитываться за использование бюджетных средств. Дело в том, что для каждой поездки команды КВН в Москву из областной казны выделяется до 130 тыс. сомони (около $15 тыс.), и руководитель команды обязан представить отчет", сказал помощник главы Комитета по делам молодежи Согдийской области Бахтиёр Каримов.

Команда КВН «Сборная Таджикистана» была сформирована в 2014 году по инициативе хукумата Согдийской области.