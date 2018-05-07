Ученые сообщили о рекордном содержании углекислого газа в атмосфере Земли

CA-NEWS (CA) - Средняя концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере Земли в апреле достигла рекордно высокого уровня 410 ppm (частей на миллион), иными словами, в каждом кубометре воздуха 410 мл занимал углекислый газ. Как сообщает ТАСС, такие данные приводятся в распространенном в конце минувшей недели заявлении Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего.

В нем указывается, что если впервые отметка 410 ppm одноразово была зафиксирована расположенной на Гавайях станцией мониторинга качества воздуха в апреле 2017 года, то в прошлом месяце это был уже средний показатель за 30 дней. С 1958 года, когда ученые из Института Скриппса начали вести подобные наблюдения, содержание углекислого газа в атмосфере повысилось на 30%.

По словам исследователей, уровень 400 ppm впервые в истории был отмечен в 2013 году. «До индустриальной революции содержание СО2 в атмосфере никогда не превышало 300 ppm в течение последних 800 тыс. лет», - говорится в заявлении.

«Мы продолжаем жечь ископаемое топливо. А концентрация углекислого газа продолжает расти в атмосфере», - подчеркнул руководитель программы исследований СО2 в Институте Скриппса геохимик Ральф Килинг.

Комментируя обнародованные данные, климатолог из Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо заметила: «Меня, как ученого, тревожит то, что мы, не снижая темпов, продолжаем беспрецедентный эксперимент с нашей планетой - единственным домом, который у нас есть».

В октябре прошлого года Всемирная метеорологическая организация, сообщив, что концентрация углекислого газа в атмосфере превысила в 2016 году 403 ppm, назвала в качестве причины комбинацию двух факторов - человеческой деятельности и природного феномена Эль-Ниньо в 2015-2016 годах, который вызвал засухи в тропических регионах. Как отмечалось в опубликованном бюллетене, сравнимая концентрация СО2 существовала на Земле 3-5 млн лет назад, когда на планете было в среднем на 2-3 градуса Цельсия теплее, а уровень моря - на 10-20 м выше.

«Быстро увеличивающиеся уровни СО2 и других парниковых газов в атмосфере потенциально способны инициировать существенные изменения в климатических системах и привести к серьезным экологическим и экономическим сбоям», - указали тогда эксперты ВМО. «Без быстрого сокращения выбросов СО2 и других парниковых газов мы будем двигаться к опасному росту температуры к концу нынешнего столетия, гораздо более высокому, чем цель, поставленная в Парижском соглашении по климату», - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, предупредив, что, если не принять меры, то "будущие поколения унаследуют гораздо более негостеприимную планету».

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.

Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.