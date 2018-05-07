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  8 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял заместителя премьер-министра ОАЭ

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана принял заместителя премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и министра по делам президента шейха Мансура бин Заида Аль Нахайяна, который прибыл в Ташкент 7 мая.

Как сообщила пресс-служба президента, глава государства приветствовал гостя и с удовлетворением отметил активизацию различных контактов между Узбекистаном и ОАЭ.

В ходе беседы были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе вопрос привлечения инвесторов ОАВ к реализации перспективных проектов в Узбекистане.

Стороны договорились о реализации взаимовыгодных проектов в таких сферах, как нефть и газ, химия, строительство, сельское хозяйство, логистика, туризм, строительство и другие.

Шейх Мансур бин Зайед аль-Нахайян выразил признательность президенту Шавкату Мирзиеву и отметил полную поддержку правительства ОАЭ в инициативах, выдвинутых Узбекистаном на международной конференции по Афганистану в марте этого года, и предложениях, внесенных в рамках Организации исламского сотрудничества.

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