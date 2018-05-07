Путин предложил переназначить Медведева премьером России

CA-NEWS (CA) - Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ: с 8 мая 2012 года.

Перед утверждением в парламенте премьер встретится для консультаций с думскими фракциями. Встреча с фракцией «Единой России» пройдет в 17 часов в понедельник, сказал РБК собеседник в руководстве фракции. Источники РБК в Кремле и правительстве ранее называли «очень высокими» шансы Медведева остаться в должности премьер-министра. «Медведев, наверное, единственный человек, которому доверяет Путин, потому что он не подвел его в 2011 году (заявив, что не станет баллотироваться на второй срок — ред.), - говорил высокопоставленный федеральный чиновник. - Медведев полностью устраивает президента в качестве премьера. Но в реальности останется он премьером или нет, знают только сами Путин и Медведев».

Ранее в полдень 7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась официальная церемония вступления Путина в должность президента России.​

Напомним, Медведев занимает пост премьер-министра России с 8 мая 2012 года.

2 марта 2008 года Медведев был избран президентом РФ, набрав 70,28% голосов избирателей. Стал самым молодым главой государства в российской истории с 1917 года. Занимал пост президента РФ до 7 мая 2012 года.