Путин на инаугурации впервые пересел с Mercedes на российский лимузин серии «Кортеж» (видео)

CA-NEWS (CA) - На инаугурации президента впервые был использован новый российский лимузин проекта «Кортеж». На этом автомобиле Владимир Путин, вступающий в должность, выехал на церемонию из первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет. Ранее глава государства использовал автомобили Mercedes.

Как сообщает РБК, проект «Кортеж», которым занимается ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), был запущен в феврале 2014 года. В рамках проекта на единой модульной платформе должны быть созданы лимузин, внедорожник, седан и минивэн, предназначенные для первых лиц государства. Производственным партнером является компания Sollers.

Длина президентского лимузина 6,62 м, ширина — 2 м, высота — 1,695 м. Масса составляет 6,5 т. Полноприводный автомобиль снабжен 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 л.с. и автоматической коробкой передач.

В розницу автомобиль из «Кортежа» в минимальной комплектации будет стоить около 6–7 млн руб. (более $94-110 тыс.), рассказал в январе 2018 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Позже он уточнил, что лимузин из серии «Кортеж» будет готов к инаугурации президента, а к концу 2018 года или началу 2019-го на новые машины сможет пересесть правительство. В апреле Мантуров также рассказал о результатах краш-тестов прототипа автомобиля проекта «Кортеж», назвав их положительными.