В Туркменистане вместе с ростом цен на счетчики усложнился процесс их установки

CA-NEWS (TM) - Вместе с активизацией мер по установке счетчиков на воду в Туркменистане, усложнился и сам процесс их установки, сообщают корреспонденты туркменской службы радио «Азатлык» в Ашхабаде.

«Самое ужасное это издевательский процесс оформления. Человек приходит в офис водоканала. Его направляют в лабораторию, там посылают на Дашогузский базар для приобретения счетчиков, потом опять в лабораторию. Потом дают направление в «Эталон меркези» (Эталонный центр), где на основании направления и копии паспорта выписывается счет для оплаты в Туркменбаши банке на Текинском базаре», - сообщает корреспондент.

Здание новой инстанции расположено недалеко от рынка Берекет. Эталонный центр должен проверять техническое соответствие сертификатов качества измерительных приборов. Но по словам корреспондентов, основная функция учреждения заключается в выписке квитанции на оплату, которая оплачивается в определенном банке Ашхабада, а для завершения процесса сбора документации на установку счетчика, необходимо снова обратиться в «Водоканал».

«Банк на Текинском базаре взял с меня 13.23 маната (3,5 манат за $1). И теперь надо снова ехать в Водоканал в лабораторию. Теперь нужно на водоканале брать направление на оплату опробирования, которое проводится в лаборатории водоканала и ехать для оплаты в Халк банк. А уже потом за 50 манатов устанавливать счетчик дома», - рассказал корреспондент в Ашхабаде, отметив, что в выходные водоканал не работает. А людей не отпускают с работы оформлять счетчик, при этом штрафы на их отсутствие растут.

По словам местных жителей беседовавших система установки приборов измерения потребления воды в Туркменистане сопровождается платой за предыдущие годы, взимаемой с населения принудительно. «В 2016 году Водоканал сдирал с людей плату за воду в размере 35- 50 манатов, заодно и за 2015 год. Сопротивляться было бесполезно. Не выдавали ни одной справки без уплаты. Потом в 2017 году стали заставлять ставить счетчики. Были задействованы домоуправления, которые без установки счетчиков не выдавали справки, включая справку формы 3 о составе семьи. Нигде эти тарифы не печатались. На водоканале ссылаются на «указание президента» и бумаг не показывают».

По словам собеседников, представители организаций осуществляющие установку счетчиков, порядок установки, а также официальные тарифы и расценки населению не предоставляют. Массовый переход на платное водопользование, а также процесс реализации решения правительства об учете потребления воды СМИ Туркменистана не освещают.

«Не сообщают даже список документов, которые нужно предоставить в том или ином учреждении. Например, требуют написать заявление и две копии паспорта, о чем заранее не предупреждают. На месте копию не делают. И человеку приходится приезжать еще раз», - сообщил собеседник, отметив, что еще одной проблемой является техническая неисправность приборов, которая выясняется после установки, в этом случае весь процесс начинается заново, со сбора документации: «Нередки случаи неисправности счетчиков, но назад их не принимают и не обменивают. И человеку нужно покупать новый и вновь проходить эту ужасную бюрократическую волокиту и везде оставлять копию паспорта».

Напомним с 1 ноября 2017 года, введена плата за воду для населения страны.