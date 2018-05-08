25 офицеров погранведомств Таджикистана, Афганистана и Туркменистана прошли курсы в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Двадцать пять офицеров среднего и старшего звена окончили региональный курс в Пограничном колледже ОБСЕ для руководящего состава, сообщает Офис программ ОБСЕ в городе Душанбе

В Душанбе подошел к концу совместный курс обучения для сотрудников пограничной полиции Афганистана, Таджикистана и Туркменистана по обеспечению пограничной безопасности. Мероприятие было проведено в Пограничном Колледже ОБСЕ для руководящего состава (ПКРС).

В курсе приняли участие двадцать пять офицеров среднего и старшего звена из Афганистана, Таджикистана и Туркменистана, представляющих пограничную полицию Афганистана, пограничные войска Таджикистана и Государственную пограничную службу Туркменистана.

Двухнедельное мероприятие, разработанное в соответствии с концепцией в области безопасности границ и пограничного режима ОБСЕ, было направлено на содействие региональному сотрудничеству, обмену информацией и меж-секторальному диалогу по вопросам безопасности в регионе, включая Афганистан. Укрепление эффективных рабочих отношений между пограничниками этих стран являлось одной из ключевых целей данного мероприятия.

Региональный курс охватил широкий спектр вопросов, таких, как роль трансграничного сотрудничества в обеспечении безопасности границ посредством усиления координации действий различных ведомств, а также борьба с транснациональной организованной преступностью.

Заза Берозашвили, международный эксперт по борьбе с транснациональной организованной преступностью и один из тренеров данного курса, отметил: «Туркменистан и Таджикистан разделяют границу с Афганистаном, государством, которое постоянно сталкивается с проблемами безопасности национального и транснационального характера. Хотя страна прикладывает немалые усилия к противодействию данным угрозам, необходимо все же признать важную роль, которую играют ее соседи в обеспечении региональной безопасности».

Мероприятие было организовано совместно с Центром ОБСЕ в Ашхабаде, Офисом программ ОБСЕ в Душанбе и проектом «БОМНАФ», который финансируется ЕС и осуществляется ПРООН.