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  8 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Французские специалисты ознакомились с проектом по управлению бытовыми отходами в Самарканде

CA-NEWS (UZ) - Специалисты Французского агентства развития (ФАР) посетили Самарканд для работы с властями области и города в рамках реализации проекта «Модернизация управления твёрдыми бытовыми отходами в городе Самарканде». Об этом сообщили в посольстве Франции в Ташкенте.

Руководителю проекта из Департамента городского развития ФАР Александре Монтейро была представлена концепция маршрутов движения специальной техники по сбору бытовых отходов с целью их оптимизации, а также интеграция этой техники, которая будут закуплена в рамках проекта в течение 2018 г. Данная специальная техника даст возможность собирать все бытовые отходы и предоставлять качественные услуги по всему городу, который переживает бурное развитие, требующее инновационных, адаптированных и интегрированных решений.

Директор Регионального представительства ФАР в Ташкенте Рафаэль Жозан встретился с заместителем хокима Самаркандской области по вопросам инвестиций Отабеком Бобоевым, чтобы обсудить подготовку и проведение круглого стола в рамках Центральноазиатского международного экологического форума «Укрепление сотрудничества в области окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии» в г. Ташкенте 5-7 июня 2018 г., в ходе которого проект будет представлен международному сообществу.

Этот уникальный проект в Центральной Азии предусматривает комплексное управление отходами – от сбора до переработки и валоризации, с инновационными решениями, адаптированными к г. Самарканду, для улучшения условий жизни жителей города, а также охраны окружающей среды и природных ресурсов всего региона, особенно водных ресурсов. Благодаря этому проекту Самарканд станет лидером в области отходов и их переработки, отметили в посольстве.

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