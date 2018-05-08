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  8 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия планирует к 2020 году обеспечить 80% населения питьевой водой

CA-NEWS (MNG) - В рамках концепции устойчивого развития Монголия поставила перед собой задачу обеспечить к 2020 году 80% населения качественной питьевой водой. Об этом говорилось входе выступления премьер-министра Ухнаагийна Хурэлсуха в пятницу, 4 мая в парламенте, сообщает портал Gogo.

«По состоянию на 2015 год около 65% населения имеют доступ к стандартным водным услугам. С другой стороны, около миллиона человек по-прежнему используют переносную воду. Это означает, что у этих людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. В настоящее время Монголия сталкивается с необходимостью достойного использования водных ресурсов, восстанавливая и защищая качество воды», - сказал премьер.

«Сегодня общее годовое потребление воды в стране составляет около 500 млн кубометров, что составляет 0,001% от водных ресурсов. Подземные воды, составляющие менее 2% от общего объема водных ресурсов Монголии, обеспечивают более 80% потребления воды в стране. Водопользование населения, промышленность, производство в сельском хозяйстве растет быстрее. Согласно исследованию в 2011 году, общее годовое потребление воды в Монголии составило около 330 млн кубометров. Однако к 2021 году оно удвоится. Чтобы удовлетворить столь быстро растущие потребности в воде, нам необходимо срочно принять неотложные меры, отраженные в политике и программах, связанных с водой», - подчеркнул премьер.

В конце своего выступления премьер-министр представил основные меры, которые необходимо принять для улучшения водоснабжения и водных ресурсов Монголии. Эти меры включают в себя решение инвестиционных вопросов для реализации целей Плана действий правительства на 2016-2020 годы, национальной программы «Вода», накопления поверхностных вод для увеличения запасов воды, продолжения строительства водного комплекса на реках Эг, Орхон, Шурен и Туул, поиск оптимальных решений и корректировка речного стока на реках Херлен и Туул.

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