В Алматы стартовал турнир по «Белдесу» - одному из древних видов национальной борьбы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы более 1 тыс. борцов со всего Казахстана принимают участие в первом республиканском турнире по национальной борьбе «Белдесу».

Как сообщает пресс-служба акимата города, это один из самых древних видов национальной борьбы, официально включенный в мировую сеть неолимпийских видов спорта.

Открывая турнир, аким Бауыржан Байбек отметил, что благодаря реализации программы «Рухани жаңғыру» сегодня уделяется внимание развитию национальных видов спорта. Все большую популярность среди казахстанцев обретают соревнования по «аламан бәйге», «қазақ күресі», «аударыспақ», «жамбы ату», «көкпар».

В свою очередь глава федерации қазақ күресі Канат Бозумбаев добавил, что национальная борьба «Белдесу» не только будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, но и, возможно, откроет стране новых чемпионов. По его словам, участвуя в подобных первенствах, когда-то прославились легендарные палуаны Кажымукан и Балуан Шолак.

Идейный вдохновитель проекта «Халық Барысы» Арман Шураев рассказал, что к участию в турнире допускаются все желающие, в том числе иностранные спортсмены в возрасте от 18 до 50 лет. Перед соревнованиями участники проходят медицинский контроль.

«Каждый поединок длится 5 минут. Поражение засчитывается, если один из борцов упал на землю либо коснулся земли коленом, рукой или другими частями тела. Захват соперника разрешен только выше пояса. В случае равного счета, дается дополнительное время в 3 минуты. Если и после добавленного времени победитель не был определен, то участники проходят процедуру взвешивания. Победа присуждается борцу с наименьшим весом», - рассказал он.

На торжественной церемонии открытия турнира перед зрителями выступили «МузАртLIFE», Қайрат Нуртас, «Өркен», Маржан Арапбаева, детский хор «Бозторгай», Ушқын Жамалбек, Нурболат Абдуллин, Абдижаппар Алкожа, Мадина Садуакасова, курсанты погранучилища КНБ РК и др.