Власти Душанбе не разрешили проведение марша "Бессмертный полк"

CA-NEWS (TJ) - Шествия «Бессмертный полк» в Душанбе в память павших в Великой Отечественной Войне в этом году не будет. Столичные власти не дали разрешения на марш, объясняя это мерами безопасности.

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне Союз ветеранов страны обратился в городскую мэрию за соответствующим разрешением на проведение марша «Бессмертный полк». В то же время представительство «Россотрудничества», которое занимается продвижением русской культуры в мире, сообщило, что готово бесплатно распечатать фотографии ветеранов и участников ВОВ и подготовить транспаранты и плакаты к 9 Мая.

Представитель столичной администрации, который пожелал остаться неназванным, сообщил 8 мая, что в городе пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Дню Победы, но в этом списке нет марша «Бессмертный полк».

В Союзе ветеранов также подтвердили, что официальные власти не дали разрешения на проведение марша, но от других комментариев отказались.

Акция "Бессмертный полк" — шествие с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне — последние несколько лет проводится 9 мая во многих городах России, а также некоторых странах бывшего СССР и других странах.

В прошлом году власти Душанбе запретили проведение шествия, объяснив решение «техническими» причинами. Тем не менее сотни жителей Душанбе, после окончания военного парада и официальных торжеств по случаю Дня Победы, приняли участие в акции «Бессмертный полк».