СМИ сообщили об обысках в офисе компании «Петронас» в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - В феврале в офисе нефтегазовой компании «Петронас» в Ашхабаде был проведен несанкционированный и негласный обыск сотрудниками госконцерна «Туркменгаз», сообщил источник издания «Альтернативные новости Туркменистана» в правоохранительных органах.

Инициатор обыска — куратор компании в ГК «Туркменгаз». Весь персонал на время проведения ревизии был заперт на несколько часов в подвале своего же офиса в здании Союза промышленников и предпринимателей под надзором охраны «Петронас».

О причинах обыска неизвестно, однако незадолго до этого генеральная прокуратура Туркменистана по многочисленным жалобам и заявлениям сотрудников компании «Петронас» проверяла ее на предмет нарушения норм трудового законодательства. Были ли найдены эти нарушения — не сообщается.

Источник в ГК «Туркменгаз» сообщил, что ранее компанию оштрафовала налоговая служба Туркменистана после проведённой проверки. Сумма штрафа составила более $20 млн.

В последние месяцы в госконцерне произошли кадровые перестановки, а в апреле из правительства ушел Максат Бабаев, курировавший сферу нефти и газа страны.