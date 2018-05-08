Глава разведки Ирака рассказал о местонахождении лидера ИГ

CA-NEWS (CA) - Руководитель отдела разведки и борьбы с терроризмом министерства внутренних дел Ирака Абу Али аль-Басри в интервью телеканалу Fox News заявил, что лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Сирии

«Согласно последней имеющейся у нас информации, он находится в Аль-Хаджине в Сирии, в 18 милях от границы провинции Дейр-эз-Зор», - сказал аль-Басри.

Он отметил, что эта информация появилась недавно и используется для проведения совместной операции российских, сирийских и иранских сил.

Официальный представитель Минобороны Ирака Яхия Расул заявил, что не исключает, что аль-Багдади находится на территории Сирии. «Для него несложно прятаться в сирийской пустыне», - пояснил он.

В феврале МВД Ирака сообщило, что главарь ИГ находится на лечении в больнице в Сирии. 16 июня 2017 года в Минобороны России сообщили о возможной гибели лидера ИГ в ходе авиаудара. 16 июля представитель властей Ирака рассказал, что аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии. В сентябре 2017 года связанная с экстремистами организация Al Furqan опубликовала аудиообращение главы ИГ. В декабре 2017 года в Пентагоне опровергли информацию о захвате главаря ИГ аль-Багдади.