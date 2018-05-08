Афганистан готов поддерживать инициативы Казахстана, направленные на восстановление мира и безопасности

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла принял посла Казахстана Алимхана Есенгельдиева.

Как сообщает 8 мая пресс-служба Министерства иностранных дел РК, в ходе встречи глава афганского правительства выразил благодарность казахстанской стороне за оказываемую поддержку. Он отметил, что двустороннее сотрудничество Казахстана с Афганистаном основано на доверительных взаимоотношениях как между президентами двух стран, так и на уровне правительств.

А.Абдулла также подчеркнул значение казахстанских инициатив в качестве непостоянного члена в Совете безопасности ООН, направленных на восстановление мира и безопасности в Афганистане. Он отметил визит делегации Совбеза ООН в Кабул в январе 2018 года и заверил в готовности поддержки других предложений и инициатив Казахстана.

А.Есенгельдиев подтвердил приверженность Казахстана и дальше поддерживать все международные и региональные начинания по афганскому урегулированию, в том числе на площадках таких международных форумов как ООН, ОИС, ШОС и др.

Посол отметил важность связи между экономическим развитием и безопасностью, предусматривающую создание рабочих мест, развитие сельского хозяйства, промышленности и налаживание добычи полезных ископаемых.

Стороны также согласились с актуальностью расширения торгово-экономических отношений между странами и необходимостью использования всего потенциала двустороннего взаимодействия, включая сферы сельского хозяйства, промышленности и др.