РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Афганистан готов поддерживать инициативы Казахстана, направленные на восстановление мира и безопасности

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла принял посла Казахстана Алимхана Есенгельдиева.

Как сообщает 8 мая пресс-служба Министерства иностранных дел РК, в ходе встречи глава афганского правительства выразил благодарность казахстанской стороне за оказываемую поддержку. Он отметил, что двустороннее сотрудничество Казахстана с Афганистаном основано на доверительных взаимоотношениях как между президентами двух стран, так и на уровне правительств.

А.Абдулла также подчеркнул значение казахстанских инициатив в качестве непостоянного члена в Совете безопасности ООН, направленных на восстановление мира и безопасности в Афганистане. Он отметил визит делегации Совбеза ООН в Кабул в январе 2018 года и заверил в готовности поддержки других предложений и инициатив Казахстана.

А.Есенгельдиев подтвердил приверженность Казахстана и дальше поддерживать все международные и региональные начинания по афганскому урегулированию, в том числе на площадках таких международных форумов как ООН, ОИС, ШОС и др.

Посол отметил важность связи между экономическим развитием и безопасностью, предусматривающую создание рабочих мест, развитие сельского хозяйства, промышленности и налаживание добычи полезных ископаемых.

Стороны также согласились с актуальностью расширения торгово-экономических отношений между странами и необходимостью использования всего потенциала двустороннего взаимодействия, включая сферы сельского хозяйства, промышленности и др.

print
  • Казахстан и Франция укрепляют межрегиональное сотрудничество
  • В Ташкенте школьница найдена повешенной в собственном доме
  • В Кыргызстане организовали выездное консульское обслуживание граждан Узбекистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×