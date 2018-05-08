Священный Рамазан в Таджикистане наступит 17 мая

CA-NEWS (TJ) - Совет улемов Исламского центра Таджикистана объявил о дате начала священного месяца Рамазан. В нынешнем году, священный для всех мусульман мира месяц Рамазан в Таджикистане начинается 17 мая.

Как отмечается в сообщении Совета улемов Исламского центра РТ, Совет улемов совместно с институтом астрофизики Академии наук РТ опередили, что в 29-й день месяца Шаъбон (15 мая по григорианскому календарю) в 16:48 часов произойдет астрономическое событие – появление нового месяца.

Поэтому 30-й день месяца Шаъбон заканчивается 16 мая и на следующий день наступить первый день священного месяца Рамазан.

Первый намаз «таровех», читаемый исключительно в месяц Рамазан, мусульмане Таджикистана прочтут вечером 16 мая. Священный месяц Рамазан состоит из 30 дней, в течении которых мусульмане соблюдают пост.

Праздник Иди Рамазон в Таджикистане, по данным Совета улемов, наступит в субботу 16 июня.