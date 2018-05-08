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  8 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Нью-Йорке прошел ежегодный Бал Института костюма (фото)

CA-NEWS (CA) - В музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма - Met Gala 2018. Мероприятие считается одним из самых престижных событий года в мире искусства и моды.

Тему очередного бала придумывает главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, она же становится хозяйкой вечера. В этом году тема Met Gala-2018 явно вдохновила и дизайнеров, и заказавших у них наряды звезд - «Божественные тела: мода и католический образ» (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination).

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