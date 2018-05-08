Компания Turquoise Hill увеличит свое участие в проекте «Оюу Толгой» в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Компания Turquoise Hill Resource увеличит свое непосредственное участие в управлении проектом «Oюу Толгой», сообщает Монцамэ.

В начале февраля один из её крупнейших инвесторов «Sailingstone Capital Partners» заявил, что участие Rio Tinto в проекте «Оюу Толгой» слишком велико. В связи с этим, представители Совета директоров «Turquoise Hill Resource» встретились с руководством «Rio Tinto».

В пресс-релизе данной встречи говорится, что стороны провели переговоры о расширении сотрудничества, в рамках которого будут предприняты ряд мер. В частности, Turquoise Hill Resource планирует сформировать собственную команду по управлению проектом, рабочие группы по сотрудничеству с правительством Монголии и открыть офис управления проектами на месторождении Оюу Толгой.

Оюу Толгой занимает третье место в мире среди крупнейших месторождений меди и шестое место в мире по запасам золота. Разработка ведется как открытым (карьеры), так и в подземным (шахты) способами. Месторождение, открытое в 2001 году, находится в пустыне Гоби примерно в 550 километрах от столицы Монголии Улан-Батора. Компании Turquoise Hill Resources (ранее Ivanhoe Mines) и Rio Tinto подписали в 2009 году соглашения с правительством Монголии о долгосрочном сотрудничестве и инвестициях.