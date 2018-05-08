Лидер протестов в Армении Никол Пашинян стал премьером

CA-NEWS (CA) - По итогам голосования в Национальном собрании Армении новым главой правительства был избран лидер охвативших страну протестов Никол Пашинян. Его кандидатуру (других претендентов на пост премьер-министра не было) поддержали 58 депутатов парламента при необходимом минимуме в 53 голоса, против проголосовали 42, еще один парламентарий воздержался.

Согласно конституции Армении, премьер избирается депутатами парламента (в нем 105 мест) простым большинством голосов. Теперь Пашиняну предстоит сформировать свой кабинет министров, а затем - представить парламенту свою программу действий. Обе процедуры также требуют голосования в парламенте.

Пресс-секретарь Пашиняна Тигран Авинян заявил РБК, что Пашинян не намерен надолго занимать пост главы премьера и «через три-шесть месяцев сложит полномочия». «Мы формируем временное правительство, чтобы организовать честные выборы парламента, постоянное правительство не входит в наши планы», - подчеркнул он.

Это была вторая попытка парламента выбрать премьер-министра после отставки Сержа Саргсяна. В случае провала второго голосования парламент, в соответствии с конституцией, был бы распущен. На прошлом голосовании, которое состоялось 1 мая, депутаты от правящей Республиканской партии (РПА), у которой большинство мест в парламенте, проголосовали против кандидатуры Пашиняна.

Пашинян, в свою очередь, пригрозил «Республиканской партии» новыми протестами. «Я хочу предупредить вас, что толерантность народного движения, которую вы воспринимаете как слабость, может вызвать цунами», - заявил он тогда и в тот же вечер призвал армян возобновить забастовку и блокировать улицы в Ереване и других городах с новой силой.

Экс-премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля на фоне массовых акций протеста против избрания его главой государства. Саргсян занимал пост президента Армении на протяжении десяти лет, а в 2015 году запустил конституционную реформу, в результате которой президент стал номинальной политической фигурой, а большинство полномочий перешли к премьеру. Саргсян обещал армянам, что после этой реформы не станет претендовать на пост главы правительства, однако 17 апреля парламент избрал его премьером.