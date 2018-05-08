Министры иностранных дел Узбекистана и Литвы провели переговоры

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 8 мая встретился с прибывшим в Ташкент во главе представительной делегации Министром иностранных дел Литвы Линасом Антанасом Линкявичюсом.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по практическим аспектам дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах, сообщила пресс-служба МИДа

Принимая во внимание, что в г.Ташкент в составе делегации Литвы прибыли руководители ведущих компаний на встрече отдельное внимание было уделено перспективам реализации взаимовыгодных программ и проектов в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики. Подчеркивалось, что, несмотря на наблюдающуюся тенденцию динамичного роста двустороннего товарооборота, который в 2017 году превысил 264 млн. долларов США, стороны обладают значительным потенциалом для наращивания сотрудничества на этом важном направлении.

На встрече также рассмотрены некоторые международные и региональные вопросы.

В переговорах принял участие Посол Литвы Ремигиюс Мотузас.