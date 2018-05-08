В Ташкенте памятник генералу Сабиру Рахимову вернули на прежнее место

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте памятник генералу-майору Сабиру Рахимову установили на историческое место. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло во вторник, 8 мая, в Алмазарском районе, сообщила пресс-служба хокимията (администрации) Ташкента.

В торжественном открытии памятника приняли участие ветераны, молодежь, представители столичной администрации, а также военные, которые почтили память генерала.

«Мероприятие прошло в радостном ключе, сердца ташкентцев наполнились ликованием при виде величественного памятника героя! Облагороженная и озелененная территория, несомненно, превратится в одно из излюбленных мест для жителей нашей столицы!», — говорится в сообщении.

Памятник Рахимову открыли в Ташкенте в 1981 году, изначально он располагался перед зданием хокимията Сабир-Рахимовского района. В конце 2010 года район переименовали в Алмазарский, а ранее станции метро "Сабир Рахимов" дали новое название "Алмазар". В начале января 2011 года памятник был демонтирован, а через некоторое время — установлен в парке имени Гафура Гуляма. Были также переименованы улицы Сабира Рахимова в городах Ташкент, Ургенч, Фергана и Навои.