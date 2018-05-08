Узбекистан экспортировал машины скорой помощи в Афганистан

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан передал Афганистану 12 машин скорой помощи, сообщает ИА "Жахон".

В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан в декабре 2017 года, акционерным обществом Uzsanoatexport совместно с узбекско-афганским торговым домом Uz-Af Trading Сompany официально передана первая партия из 12 автомобилей скорой помощи марки ISUZU для нужд Министерства здравоохранения Афганистана.

Машины данной марки произведены ООО «Самаркандский автомобильный завод». АО Uzsanoatexport при Министерстве внешней торговли Республики Узбекистан, согласно подписанному в декабре прошлого года контракту с торговым домом Uz-Af Trading Сompany, должно направить в течение 2018 года в Афганистан в общей сложности 121 автомобиль на сумму более $5,7 миллиона.

Торговый дом был создан АО Uzsanoatexport совместно с предпринимателем из Афганистана В.Навабом в целях дальнейшего расширения торгового сотрудничества между деловыми кругами Узбекистана и Афганистана.