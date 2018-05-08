В аэропорту Индии за контрабанду золота задержано 28 граждан Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В аэропорту Дели были задержаны 28 граждан Туркменистана, в том числе 22 женщины, пытавшихся контрабанду в Индию 19 кг золотых украшений стоимостью $900 тыс, сообщает The Indian Express.

Задержанные подозреваются в связях с синдикатом по контрабанде золота. По данным издания, 23 задержанных прилетели рейсом Ашхабад-Дели, еще 5 прибыли из Стамбула.

При допросе выяснилось, что арестованным ранее уже удавалось провезти 7 кг золота и продать их неназванному бизнесмену.

В тот же день, сотрудники индийской таможни задержали еще 5 человек из Туркменистана, которые также пытались незаконно провезти золото.