На Центральном кладбище Астаны почтили память солдат Великой Отечественной войны (фото)

CA-NEWS (KZ) - На Центральном городском кладбище 8 мая состоялась торжественная церемония в память о погибших воинах.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, участники мероприятия почтили память солдат минутой молчания и возложением гирлянд славы к обелиску. В рамках проведения торжественной церемонии была организована раздача голубых лент Победы, прозвучали выступления приглашенных.

«Очень много наших батыров отправились на самую кровопролитную войну за историю человечества, отдали свои жизни ради мира, ради будущего своей страны. Позвольте вам выразить огромную благодарность за то, что вы есть, за то, что вы сегодня также с нами, активны как всегда, вносите свою лепту в воспитание подрастающего поколения, показываете личным примером, как надо любить свою землю и как надо служить своей Родине. Огромное вам спасибо за это!» – поблагодарил ветеранов заместитель акима столицы Ермек Аманшаев.

В мероприятии приняли участие ветераны войны, труженики тыла, воспитанники республиканской школы «Жас улан», родственники погибших, представители городского акимата, общественных и молодежных организаций.

По словам председателя Совета ветеранов Сансызбая Есилова, в столице проживают более 90 участников Великой Отечественной войны, почти 3 тыс. тружеников тыла.