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  8 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане завершился фестиваль танцев «Silk way - Jibek joly 2018», в котором приняли участие представители 15 стран

CA-NEWS (KZ) - В Астане завершился фестиваль танцев «Silk way - Jibek joly 2018».

Как сообщает пресс-служба акимата города, отточенные движения, мастерство и артистичность на паркете продемонстрировали более тысячи участников из 15 стран мира: Израиля, Италии, Австрии, Румынии, России, Украины, Грузии, Узбекистана, Белоруссии, Молдавии, Кыргызстана, Азербайджана, Южной Кореи и Казахстана.

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Фестиваль проводился в форме конкурсной программы по категориям, разделяющимся по возрасту и уровню исполнения, а также в соответствии с международными программными требованиями.

Профессионализм танцоров оценивали главный судья титульных турниров Международного союза танцев Александр Козыра, главный судья фестиваля, президент Национального совета танца РК Игорь Ким.

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