Рост доллара может положить конец снижению ставок на развивающихся рынках, - Reuters

CA-NEWS (CA) - Рост доллара и увеличение стоимости заимствований наносят сокрушающие удары по валютам Аргентины и Турции и повышают вероятность того, что трехлетний цикл снижения процентных ставок на развивающихся рынках подходит к концу, сообщает Reuters.

Развивающиеся рынки вступили в 2018 год на подъеме, чему способствовало здоровье мировой экономики и рост сырьевых цен, наряду с умеренной инфляцией и слабым долларом. Весьма вероятным представлялось, что волна снижения ставок продолжится, поддерживая ралли на рынках облигаций.

От Бразилии и России до Армении и Замбии - развивающиеся страны, большие и малые - в последнее время активно снижали процентные ставки. Многочисленные понижения ставок с января 2015 года привели к тому, что средняя стоимость заимствований для развивающихся стран упала ниже 6 процентов ранее в этом году с более чем 7 процентов.

Доходы управляющих фондами за это время повысились, при том что долговые обязательства развивающихся стран, номинированные в местных валютах, оказались среди наиболее прибыльных классов активов. В прошлом году рост доходов в долларовом выражении составил 14 процентов, а за первый квартал 2018 года - 4,3 процента.

Аргентина повысила процентные ставки до 40 процентов в ответ на стремительное падение национальной валюты песо, а достижение лирой рекордных минимумов к доллару побудило поднять ставки Турцию. Индонезия, которая провела масштабные интервенции на валютном рынке, чтобы остановить падение курса рупии, сообщила, что также может прибегнуть к ужесточению денежно-кредитной политики.

На фоне почти повсеместного ослабления валют развивающихся стран доходность облигаций, номинированных в национальных валютах, снова вернулась к 6,2 процента, а доходы с начала 2018 года ушли в минус.

В последнее время казалось, что развивающиеся экономики взяли верх над своим давним врагом - инфляцией. Уровень инфляции опустился ниже целевого показателя до рекордных минимумов в России, упал до пятимесячных минимумов в Индии и прогнозируется ниже целевого показателя, на уровне 3,8 процента, в Бразилии.

Однако изменения, произошедшие за последние несколько недель, заставили некоторых аналитиков пересмотреть предположения по поводу возможности дальнейшего снижения процентных ставок. Аналитики в России, например, умерили ожидания на счет числа последующих шагов по снижению ставки, после того как Центробанк РФ сделал паузу в смягчении политики на апрельском заседании, и сейчас прогнозируют лишь одно или два снижения ставки до конца года.

Индия, как и все развивающиеся экономики, зависимые от импорта энергоносителей, также страдает от роста цен на нефть, который приводит к ускорению инфляции в стране, отмечают аналитики TS Lombard.

За прошедшую неделю ожидания ужесточения политики в Индии в ближайшие 12 месяцев усилились - в настоящее время рынки закладывают в цены более двух повышений ставок по сравнению с лишь одним неделю назад. В прошлом году Индия понижала ставки.

Все это наносит серьезный удар управляющим фондами, вложившим большие средства в активы развивающихся стран в ожидании дальнейшего роста доходов.

Теперь вопрос, который могут задавать себе многие центробанки развивающихся стран, заключается в том, следует ли им повышать процентные ставки более быстрыми темпами, говорит Себастьян Барб, глава отдела исследований и стратегии на развивающихся рынках в Credit Agricole.