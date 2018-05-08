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  8 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Деловые круги Узбекистана и Литвы обсудили перспективные направления сотрудничества

CA-NEWS (UZ) - В Торгово-промышленной палате Узбекистана 8 мая состоялся круглый стол на тему: «Перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Литвой» с участием министра иностранных дел Литовской Республики Линаса Антанасо Линкявичюса и деловых кругов двух стран.

В состав деловых кругов Литвы вошли компании, занятые в экспедиторско-логистической сфере, растениеводства, подготовки специалистов в области медицины, обработки электронных отходов и производства металлопродукции, а также бизнес-консультирования, сообщили в ведомстве.

Целью проведения мероприятия стало содействие налаживанию торговых связей между компаниями Узбекистана и Литвы, проработка вопросов создания новых совместных предприятий и реализация новых инвестиционных проектов.

Во время деловой встречи были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества по укреплению взаимодействия между предпринимателями двух стран.

В настоящее время в Узбекистане осуществляют свою деятельность 14 предприятий с участием инвесторов из Литвы, из которых 3 - со 100%-ым литовским капиталом. Аккредитованы представительства 2 компаний из этой страны.

Сфера деятельности этих предприятий охватывает химическую, пищевую, строительную, фармацевтическую отрасли, а также туристические услуги. По итогам круглого стола стороны обсудили приоритетные направления развития сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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