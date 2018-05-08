Правящая партия Армении объявила об уходе в оппозицию

CA-NEWS (CA) - Республиканская партия Армении (РПА), занимающая большинство мест в парламенте (58 из 105), объявила себя оппозицией, сообщает «Интерфакс».

«Мы уходим в оппозицию. Работу представляем в поле идеологии и программ», - сказал вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, основная цель работы - безопасность Армении и Карабаха.

Как сообщает Sputnik Армения, партия не войдет в правительство нового премьера страны Никола Пашиняна.

«Представители партии не войдут в правительство. Мы партия с идеологией, принципами, и не можем войти в правительство, будучи оппозиционной. С этого момента наша партия является оппозиционной», - заявил Шармазанов.

Как ранее сообщалось, парламент Армении на специальном заседании во вторник избрал на пост премьер-министра республики руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна, возглавившего протестное движение. За него проголосовали 59 депутатов, против - 42. Для избрания кандидату требовалось минимум 53 голоса.

Это была вторая попытка парламента выбрать премьер-министра после отставки Сержа Саргсяна. В случае провала второго голосования парламент, в соответствии с конституцией, был бы распущен. На прошлом голосовании, которое состоялось 1 мая, депутаты от правящей Республиканской партии (РПА), у которой большинство мест в парламенте, проголосовали против кандидатуры Пашиняна.

Пашинян, в свою очередь, пригрозил «Республиканской партии» новыми протестами. «Я хочу предупредить вас, что толерантность народного движения, которую вы воспринимаете как слабость, может вызвать цунами», - заявил он тогда и в тот же вечер призвал армян возобновить забастовку и блокировать улицы в Ереване и других городах с новой силой.

Экс-премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля на фоне массовых акций протеста против избрания его главой государства. Саргсян занимал пост президента Армении на протяжении десяти лет, а в 2015 году запустил конституционную реформу, в результате которой президент стал номинальной политической фигурой, а большинство полномочий перешли к премьеру. Саргсян обещал армянам, что после этой реформы не станет претендовать на пост главы правительства, однако 17 апреля парламент избрал его премьером.