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  8 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе вербовщик ИГ приговорен к 14 годам лишения свободы

CA-NEWS (TJ) - Суд района Исмоили Сомони города Душанбе вынес приговор в отношении гражданина М.Зияева, обвиненного в вербовке для участия в боевых действиях на территории других стран.

Как сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры Таджикистана, в 2016 году М.Зияев, будучи на территории Российской Федерации познакомился с гражданином Б.Сайдалиевым.

В ходе общения Зияев сагитировал Сайдалиева поохать в Сирию для участия в боевых действиях. 4 февраля 2017 года Зияев пытался вылететь из Москвы в Стамбул, однако был задержан правоохранительными органами, а затем передан таджикской стороне.

В отношении М.Зияева было возбуждено уголовное дело по статье 32 ч.3 (вербовка и незаконное участие граждан Таджикистана в боевых действиях на территории других стран) УК РТ, сообщает Авеста.

Таким образом, суд столичного района Исмоили Сомони приговорил М.Зияева к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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