На границе Таджикистана и Узбекистана прошли совместные антинаркотические занятия

CA-NEWS (TJ) - На пограничном пункте «Дусти» на границе Таджикистана и Узбекистана прошли совместные практические занятия по профилактике и раскрытию афганских наркотиков, которые незаконно перемещаются через государственную границу

Как сообщает центр общественных связей Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана, совместные практические занятия прошли по инициативе регионального Проекта ООН XAC/K22.

В занятиях принимали участие представители АКН, министерства внутренних дел, пограничных войск ГКНБ РТ и Таможенной службы страны. Представители правоохранительных органов Узбекистана присутствовали в качестве наблюдателей, сообщает Авеста.

По завершении занятий состоялась встреча делегаций руководителей проекта из Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, в ходе которой представители правоохранительных органов двух стран обсудили вопросы, связанные с реализацией данного проекта.

Подобные практические занятия направлены на улучшение сотрудничества работников пограничного пункта «Дусти», офицеров офиса пограничного сотрудничества и других правоохранительных органов, которые служат на пограничных пунктах.

Необходимо отметить, что по инициативе и поддержке Бюро Управления ООН по наркотикам и преступности “ХАС/К-22” на 5 пограничных пунктах Таджикистана, Узбекистана и Афганистана созданы офисы пограничного сотрудничества.