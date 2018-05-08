Самые высокие деревья в Монголии растут в Хубсгуле

CA-NEWS (MNG) - Вдоль истокa реки Жараан, берущая свое начало у сомона (наименьшая административно-территориальная единица) Рэнчинлхумбэ аймака Хубсгул, растет группа самых высоких деревьев в Монголии – лиственница, сообщает Монцамэ.

Рабочая группа Центра развития и исследования лесов при Министерстве окружающей среды и туризма совместно с региональным управлением по защите природы аймака Хубсгул исследовала эти деревья в 2012 году и установил их возраст – около 180-200 лет.

По словам начальника отдела лесного хозяйства Управления окружающей среды и туризма аймака Хувсгул А.Батболда, эти лиственницы имеют высоту 36-42 метров. Кроме того, он сообщил, что общая площадь лесов Хубсгула составляет 481.3 млн. кубических метров, 95.3% из которых занимают лиственницы. Около 30% или 1/3 лесных ресурсов Монголии составляют леса Хубсгула.