Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с Днем Победы

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и труда, таджикистанцев с Днем Победы над фашизмом.

В поздравлении президента, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства, в частности, говорится, что народ Таджикистана ежегодно празднует День Победы над фашизмом как одну из трагических страниц истории человечества прошлого века и во имя почитания героизма и подвига славных сынов Родины.

"Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью с целью торжества доброты над злом и обеспечения счастливой мирной жизни человечеству.

Эта победа является результатом дружбы и совместной борьбы народов со страшной угрозой – гитлеровским фашизмом, а также высшим проявлением мужества и отваги представителей различных наций ради достижения свободы и мира", - говорится в поздравлении Рахмона.

Президент Таджикистана отметил, что сыны таджикского народа мужественно и с честью сражались на всех фронтах этой страшной войны, являющейся одной из величайших трагедий в истории человечества.

"Все годы независимости Правительство страны наряду с заботой и поддержкой ветеранов войны и труда, придаёт серьёзное значение вопросам социального развития и ежегодно принимает необходимые меры в этом направлении.

В сложных и неспокойных условиях современного мира, когда новые угрозы во многих регионах и странах планеты набирают силу, очень важным представляется разъяснение значения мира и стабильности, национального единства, обращение к славным страницам истории таджикского народа и изучение героических свершений и поступков отважных сынов Родины для обеспечения безопасности и спокойствия общества, борьбы с терроризмом и радикализмом, проявлением национализма и расизма", - сказал глава Таджикистана.

"Выражаю уверенность, что гордые, отважные солдаты и офицеры, крепкие духом защитники Родины-Матери, опираясь на уроки мужества и стойкости старшего поколения, благодаря твёрдой военной дисциплине и в дальнейшем будут проявлять готовность к защите величайшего блага жителей страны – независимости, укреплению основ национальной государственности и большему повышению имиджа и авторитета суверенного Таджикистана.

Ещё раз искренне поздравляю всех ветеранов войны и труда и славный народ Таджикистана с Днем Победы и желаю каждому из вас здоровья, благополучия, а нашей любимой Родине – вечного мира и стабильности.

С праздником Победы, дорогие соотечественники!", - заключил Эмомали Рахмон.