Всемирный Банк инвестирует в ирригационную систему Зарафшанского региона $20 млн

CA-NEWS (TJ) - Всемирный банк приступает к реализации новой инициативы в Согде , направленной на усовершенствование управления орошением в Зарафшанской долине.

Проект модернизации ирригационных систем и управления водостоком в бассейне реки Зарафшан, финансируемый Трастовым Фондом Европейского Союза (ЕС), позволит фермерам в долине реки Зарафшон на севере Таджикистана повысить урожайность и улучшить источники существования.

Для осуществления данного проекта запланировано выделить около 20 млн. долларов США. В рамках проекта будут реконструированы насосные станции, ирригационная инфраструктура, а также поддержка ассоциаций водопользователей, сообщает АП.

Данный проект, а также статус реализуемых проекты были обсуждены сегодня на встрече главы Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода с представителями Всемирного Банка в республике.

Раджаббой Ахмадзода подчеркнул, что при финансовой поддержке Всемирного Банка в Согдийской области реализуется ряд проектов, которые содействуют развитию экономики региона. Одним из таких широкомасштабных проектов является проект по реконструкции автотрассы Худжанд-Канибадам – Исфара, который осуществляется при поддержке правительства РТ и этого влиятельного финансового института.

Глава Согда, выразив надежду на расширение сотрудничества, заверил представителей Всемирного банка, что исполнительный орган госвласти области окажет всестороннюю поддержку в реализации новой инициативы.

Подробнее: https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20180508/vsemirnii-bank-investiruet-v-irrigatsionnuyu-sistemu-zarafshanskogo-regiona-20-mln-dollarov