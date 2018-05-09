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  9 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия предоставила 4 единицы автотранспорта таможенной службе Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Правительство Российской Федерации вручило Таможенной службе Таджикистана 4 единицы автотранспортных средств, сообщает пресс-центр таможенной службы РТ.

В церемонии передачи техники приняли участие глава таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода, руководство представительства таможенной службы РФ в РТ.

Хуршед Каримзода поблагодарил российских коллег за предоставленную помощь, которая способствует эффективной работе таможенного органа.

Начальник таможенной службы РТ также подчеркнул о сотрудничестве сторон в рамках СНГ, обмене информацией и проведении специальных таможенных операций.

В частности, в 2017 году и первом квартале текущего года сотрудники таможенной службы приняли участие в ряде совместных операций по предотвращению таможенных правонарушений, связанных с контрабандой наркотиков, табачных изделий, ГСМ, взрывчатых веществ.

Таджикская и российская стороны выступили за укрепление взаимодействий в таможенной сфере.

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