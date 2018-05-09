Юношеская сборная Таджикистана вылетела на турнир в Сербию

CA-NEWS (TJ) - Юношеская сборная Таджикистана (U-16) сегодня утром отправилась в Сербию для участия в международном турнире, который пройдет в пригороде Белграда Стара-Пазова.

В Сербию делегация юношеской сборной Таджикистана отправилась транзитным рейсом через Стамбул. Для участия в предстоящем турнире главный тренер юношеской сборной страны Зайниддин Рахимов взял с собой 23 игроков.

Как сообщает официальный сайт ФФТ, на международном турнире в Стара-Пазова, который пройдет с 9 по 13 мая, помимо нашей команды примут участие юношеские сборные Сербии, Иордании и Индии.

Свой первый матч на турнире наши юноши проведут уже завтра, 9 мая, против своих сверстников из Сербии. Эта встреча начнется в 22 часа по душанбинскому времени.

Во втором туре 11 мая подопечные Зайниддина Рахимова сыграют с командой Иордании, а в заключительном туре 13 мая таджикские футболисты встретятся со сборной Индии.

Отметим, что предстоящий турнир для юношеской сборной Таджикистана станет одним из этапов подготовки к финальной части чемпионата Азии-2018, которая пройдет с 20 сентября по 7 октября в Малайзии.

На азиатском первенстве наша сборная попала в группу «А», где сыграет с командами Малайзии, Японии и Таиланда, отмечается в сообщении, сообщает Авеста.