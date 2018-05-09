В Самарканде инспектор ГАИ подрался с пожилым водителем (видео)

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором снято, как инспектор безопасности дорожного движения (бывшее ГАИ) в городе Ургуте Самаркандской области Узбекистана дерется с водителем автомобиля «Нива».

На видеозаписи сотрудник милиции, имя которого пока неизвестно, в окружении нескольких коллег и прохожих применяет физическую силу в отношении пожилого водителя, пытаясь повалить его на землю. Водитель «Нивы», в свою очередь, не сдается и также поднимает руку на сотрудника правоохранительных органов.

Как удалось выяснить, данный инцидент произошел 5 мая этого года в центре города Ургут. По словам одного из очевидцев произошедшего, конфликт между водителем и инспектором БДД произошел после того, как инспекторы БДД остановили автомобиль «Нива».

"Инцидент произошел в два часа дня. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль водителя, который годится им в отцы. В это время один из сотрудников милиции схватил его за плечи и попытался повалить на землю. Однако пожилой водитель оказался еще силен, он не сдался. Самое возмутительное то, что все стоявшие рядом – и сотрудники ГАИ, и прохожие – как зрители наблюдали за происходящим. Инспекторам ГАИ дано право выявлять случаи нарушений правил дорожного движения, но никто не давал им права применять физическую силу в отношении водителя. Особенно, если водитель годится им в отцы," – говорит один из жителей Ургута.

Один из сотрудников БДД обвинил в случившемся водителя «Нивы», заявив, что пожилой человек оказал сопротивление сотруднику милиции и применил в отношении него физическую силу.

"Когда наш инспектор остановил автомобиль, водитель отказался предъявить ему водительское удостоверение, он поднял руку на сотрудника милиции. Но после водитель признал свою вину и извинился перед иснпектором ГАИ," – сказал он.

С водителем автомобиля «Нива» связаться не удалось.