Советская эпоха вернулась на улицы Ташкента (видео)

CA-NEWS (UZ) - В предпраздничные дни по улицам Ташкента проехала колонна военной техники времён Второй Мировой войны. А в Ташкентском метрополитене пели песни военных лет.

Напомним, что в Узбекистана День Победы был переименован на День Памяти и почестей. Этот день является выходным днём.