Советская эпоха вернулась на улицы Ташкента (видео)
- Узбекистан, общество
- 9:26, 09 мая 2018
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|Предыстория: В Ташкентском метро поют и танцует песню «День Победы» (видео)
|Продолжение: В Ташкентском метро покажут архивные фото и видео военных лет
CA-NEWS (UZ) - В предпраздничные дни по улицам Ташкента проехала колонна военной техники времён Второй Мировой войны. А в Ташкентском метрополитене пели песни военных лет.
Напомним, что в Узбекистана День Победы был переименован на День Памяти и почестей. Этот день является выходным днём.