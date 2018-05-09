Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и введении санкций

CA-NEWS (CA) - Президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Он поручил американскому минфину в ближайшее время восстановить санкции против Тегерана, сообщает Би-би-си.

Соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было заключено в 2015 году при прежней администрации Барака Обамы. Помимо Ирана и США, его подписали Великобритания, Франция, Германия, ЕС, Россия и Китай.

Выступая в Белом доме, Трамп назвал сделку «разлагающейся и гнилой структурой», неспособной предотвратить появление у Ирана ядерного оружия в скором будущем, и пообещал восстановить жесткие санкции, затрагивающие ядерную деятельность Тегерана.

«Любая страна, помогающая Ирану в его стремлении обрести ядерное оружие, также может подвергнуться жестким санкциям Соединенных Штатов», - добавил Трамп.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) уже заявило, что принимает немедленные меры для выполнения решения президента.

Министерство финансов США восстановит экономические санкции против Ирана в течение 180 дней, сообщается на сайте ведомства.

Часть санкций будет восстановлена уже к 6 августа, то есть, через 90 дней. Среди них ограничения на покупку долларов США иранским правительством и на торговлю сырьевыми товарами, а также санкции против автомобильной промышленности Ирана. Через 180 дней, к 4 ноября, вступят в силу санкции в отношении нефтяного, энергетического и банковского секторов Ирана.

Вскоре после выступления Трампа президент Ирана Хасан Роухани выступил по телевидению и объявил, что поручил иранским дипломатам приступить к переговорам с Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем, для того чтобы оценить возможность сохранения ядерного договора, несмотря на решение Дональда Трампа.

«Если к концу этих переговоров мы придем к выводу, что то, чего требовал народ Ирана, достижимо, ядерное соглашение останется в силе, несмотря на пожелания США и сионистского режима, а также грубейшие слова Трампа», - сказал иранский президент.

«Если мы поймем, что наши интересы не соблюдаются, то в таком случае я обращусь к народу и сообщу о наших решениях», - добавил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение Дональда Трампа. Нетаньяху был противником соглашения с Ираном еще до его подписания. Свое заявление он сделал через несколько минут после выступления Трампа.

«Израиль считает, что президент Трамп принял историческое решение, и именно поэтому мы благодарим президента Трампа за его мужественное лидерство, его твердое намерение противостоять террористическому режиму в Тегеране и добиться того, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия, ни сегодня, ни через 10 лет – никогда», - сказал премьер.

В своем выступлении Дональд Трамп ссылался на обнародованные Израилем на прошлой неделе секретные иранские документы, которые израильские спецслужбы добыли в Иране. Нетаньяху интерпретировал эти документы как свидетельство того, что в прошлом у Ирана была программа разработки ядерного оружия. Иран эти обвинения категорически отрицает.