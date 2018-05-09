Н.Назарбаев поздравил Д.Медведева с назначением премьер-министром России

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Дмитрию Медведеву в связи с назначением на пост председателя правительства России, сообщает пресс-служба Акорды.

«Уверен, что ваша деятельность во главе правительства России обеспечит дальнейшее экономическое развитие страны и повышение социального благополучия населения.

Убежден, что стратегические отношения между нашими странами, основанные на принципах добрососедства, взаимного уважения и равноправного сотрудничества, будут и впредь укрепляться и развиваться на благо наших народов», - говорится в телеграмме.

Н.Назарбаев пожелал Д.Медведеву здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту, а дружественному народу России – мира и процветания.