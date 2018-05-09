Н.Назарбаев направил поздравления Н.Пашиняну по случаю его избрания на пост премьера Армении

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Николу Пашиняну по случаю его избрания на пост премьер-министра Армении.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он выразил уверенность в том, что под руководством Н.Пашиняна Армения продолжит политику, направленную на устойчивое развитие и повышение социального благополучия населения страны.

«Убежден, что отношения дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения взаимодействия Казахстана и Армении в духе традиционного партнерства на благо наших народов», - говорится в телеграмме.