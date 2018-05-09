Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром России

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на пост главы правительства, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Таким образом, Медведев официально вступил в должность главы правительства.

Утверждение Медведева на посту премьер-министра прошло в Госдуме 8 мая. Большинство депутатов поддержали предложенную Путиным кандидатуру. За назначение Медведева премьером проголосовали 374 депутата, 56 высказались против.

Кандидатуру Медведева в понедельник внес президент Владимир Путин. Это произошло после церемонии инаугурации президента. В этот же день прежний состав правительства формально сложил свои полномочия.

Медведев, возглавлявший правительство на протяжении всего третьего президентского срока Владимира Путина, провел встречу с членами фракции «Единой России». На ней он рассказал о кандидатах на должности зампредов кабмина. Первым вице-премьером Медведев предложил назначить Антона Силуанова, возглавлявшего в прошлом составе правительства Минфин; предполагается, что Силуанов при этом останется главой Минфина. Зампредом правительства, отвечающим за вопросы промышленности и энергетики, Медведев предложил назначить Дмитрия Козака (ранее занимал пост зампреда правительства, который отвечал за ЖКХ и развитие регионов), вице-премьером по вопросам транспорта и связи — Максима Акимова (ранее — первый замглавы аппарата кабмина).

Председателя Счетной палаты Татьяну Голикову Медведев предложил назначить своим заместителем по здравоохранению, образованию и соцполитике. На пост замглавы кабинета по вопросам сельского хозяйства предложена кандидатура бывшего главы профильного министерства Алексея Гордеева (занимал пост в 1999–2009 годах). Виталий Мутко, бывший министр спорта, а затем — вице-премьер, курирующий спорт, туризм и молодежную политику, может стать вице-премьером по вопросам строительства.

Кроме того, Ольга Голодец будет курировать вопросы культуры и спорта (ранее она ведала социальным блоком).

Дмитрий Рогозин, вице-премьер по вопросам ОПК в прежнем составе правительства, в новое правительство не войдет, его может сменить замминистра обороны Юрий Борисов.