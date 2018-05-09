Во Франции открылся 71-й Каннский фестиваль (фото)

CA-NEWS (CA) - Во Франции открылся 71-ый Каннский международный кинофестиваль. Фильмом церемонии открытия стала картина иранского режиссера Асгара Фархади «Все это знают», в котором снялись Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Жюри основного конкурса возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшетт. В состав жюри также вошли: актриса Леа Седу, кинорежиссер Андрей Звягинцев, певица Хаджа Нин, режиссер Робер Гедигян, кинорежиссер Дени Вильнёв, сценарист Ава Дюверней, актер Чанг Чэнь и актриса Кристен Стюарт.

71-ый Каннский фестиваль продлится до 19 мая, фильмом закрытия фестиваля станет картина Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота».