В Астане пройдет выставка бездомных животных

CA-NEWS (KZ) - В Астане в холле MEGA Silk Way 12 мая откроется фотовыставка бездомных кошек и собак «Возьми меня домой».

Как сообщает пресс-служба акимата города, цель выставки – поиск нового дома и любящих хозяев для бездомных собак и кошек и формирование ответственного отношения к животным. Здесь будут представлены более 50 фотографий питомцев из временного приюта для безнадзорных и бродячих животных.

Организаторы надеются, что посетители приобретут себе верного друга, помощника, защитника, ласкового питомца.

Благотворительная выставка продлится до 25 мая.