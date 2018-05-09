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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане снова подорожала мука

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане снова подорожала мука. В настоящее время, в торговых точках столицы Туркменистана муку производства Казахстан можно купить по цене 6.5 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу) за килограмм, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

По словам обозревателя из Ашхабада Аманмырата Бугаева, цены на муку повысились за одну неделю, вместе с тем, подросла и цена указанная на ценниках.

«10 дней назад цена муки из Казахстана была указана на ценниках в размере 5.5 манатов за килограмм, а продавалась по 6 манатов, теперь с середины прошлой недели, по ценнику та же самая мука стоит 6 манатов а продается по 6.5 манатов», - сообщил Бугаев.

В течение нескольких лет в Туркменистане действует система двойных цен. Так, цена указанная на товаре, является ниже действительной. Как правило, покупатель узнает об этом от продавца в устной форме. По словам местных наблюдателей, цены на продовольствие и порядок реализации определяются властями, а контроль за их соблюдением в торговых точках, осуществляют представители полиции и налоговых органов.

«В настоящее время, все внимание полицейских и представителей налоговых служб направлено на точки продажи казахстанской муки. Они обходят рынки с проверкой на предмет легальности продаваемой муки и соблюдения таможенных требований по импорту», - отмечает Аманмырат Бугаев.

В начале апреля сообщалось о полицейских рейдах на продавцов казахстанской муки в Ашхабаде.

Цены на муку выросли и в контролируемых государством магазинах, с льготными ценами и бюджетным набором продуктов.

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