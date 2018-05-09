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  9 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Б.Сагинтаев, К.Токаев и Н.Нигматулин возложили цветы к Вечному огню в Астане (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Астане 9 мая состоялась церемония возложения гирлянд Славы к монументу «Отан қорғаушылар», посвященная празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба акимата города, в церемонии приняли участие премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, председатели сената и Ммжилиса парламента Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Нигматулин, руководитель Администрации президента Адильбек Джаксыбеков, государственные и общественные деятели.

«У меня отец воевал в составе 2-го Белорусского фронта. В январе 1942 года он был призван. В феврале 1944 года на территории Польши ранен. Мой дядя – Касым Болтаев, меня назвали в честь него, похоронен в деревне Трубино Ржевского района Тверской области, погиб во время Ржевской битвы», – рассказал спикер сената.

Ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости столицы почтили память солдат минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

На территории у монумента раскинулся городок из армейских палаток, где для ветеранов и тружеников тыла были накрыты праздничные столы.

«Когда мы дошли до Кёнигсберга, получили весть о победе в Великой Отечественной войне. Наш народ победил, несмотря на все тяжести войны. Мы свое дело сделали, а вы укрепляйте Родину и нашу дружбу. Это была величайшая дружба народов. И ваша задача – работать над тем, чтобы она никогда не раскололась», – отметил ветеран ВОВ из Москвы Петр Соломатин.

На сцене выступили артисты Государственной академической филармонии Астаны и Государственного академического русского театра драмы им. М.Горького.

Празднование продолжилось концертной программой в Студенческом парке.

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