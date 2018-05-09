В Ташкенте готовят уникальный салют на 9 мая

CA-NEWS (UZ) - Министерство обороны Узбекистана поделилось некоторыми подробностями грядущего уникального салюта на вечер 9 мая.

«В общей сложности планируется дать 42 залпа с фейерверками. Вся техника и оборудование для запуска уже в полной готовности. Сам салют будет дан в 21:00 с площади «Навруз» в Национальном парке Узбекистана», – сообщила пресс-служба министерства.

Проведение салюта предусмотрено программой мероприятий, посвященных празднованию Дня Памяти и Почестей. В этом году в рамках празднования будут организованы инсталляции, воссоздающие соответствующую обстановку и посвященные событиям и знаковым битвам Второй мировой войны, с музыкой и песнями тех лет, празднично накрытыми столами.

Кроме того, улицы и площади в преддверии праздника украсят плакатами и стендами, посвященными Дню Памяти и Почестей. При этом по всей республике будут организованы показы военной техники времен Второй мировой войны, сообщили местные СМИ.